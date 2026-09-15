Más de 450 estudiantes de la I.E Perpetuo Socorro, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, se encuentran expuestos a un inminente riesgo por el grave deterioro de su infraestructura. El director del plantel, Gerardo Rufino, explicó que tanto el cerco perimétrico como el pabellón principal que consta de 14 aulas presentan daños en sus estructuras.

Gerardo Rufino señaló que las paredes están inclinadas, presentan rajaduras severas, además de daños estructurales en sus columnas que se agravaron tras los movimientos telúricos registrados en la región y que fueron certificados por Defensa Civil tras declarar los ambientes en emergencia.

“Desde el año 2023 notamos que las paredes están muy inclinadas, se presentaron diferentes documentos. Se pidió primero a Defensa Civil a través de la Municipalidad Veintiséis de Octubre que venga a hacer una evaluación del daño estructural que hay en las paredes de todo el colegio. No solamente es un daño estructural en el cerco perimétrico, sino también en un pabellón donde hasta ahorita están estudiando los alumnos”, dijo el director. Agregó que la UGEL Piura ya tiene conocimiento de esta situación, pero no han hecho nada.

Explicó que ya cuentan con un perfil técnico, pero están a la espera del levantamiento del expediente técnico por parte de la Municipalidad Veintiséis de Octubre, pero que por falta de presupuesto aún no se hace.

Por su parte, María Periche solicitó a las autoridades priorizar esta obra, ya que en cualquier momento las paredes del cerco perimétrico pueden colapsar y ocasionar daños. “Mire la pared, se nos va a caer. ¿Qué es lo que queremos ahorita? es evitar que haya una muerte, eso es lo único que queremos, que apoyen por favor, más por los niños. Mire que ya estamos en este fenómeno que se nos viene”, dijo Periche.