Las declaraciones de Edson Dávila, ‘Giselo’, quien negó que Gisela Valcárcel haya sido su madrina, generaron la reacción de Magaly Medina. La conductora cuestionó sus palabras y lo calificó de ‘malagradecido’, además de señalar que “no le ha ganado a nadie” en su trayectoria televisiva.

“ Lo que hizo Giselo a mí me pareció de una soberbia... porque aún no le ha ganado a nadie. Él era un bailarín desconocido cuando Gisela fue su madrina, lo nombró Giselo y lo puso en todos sus programas, hasta que al fin lo puso como conductor ”, sostuvo.

Medina sostuvo que Dávila no habría alcanzado el lugar que ocupa actualmente en televisión sin el respaldo de Gisela Valcárcel. En ese sentido, cuestionó su postura y le recordó la importancia de reconocer a quienes le brindaron una oportunidad al inicio de su carrera.

“ Mocoso, entiende, en la vida siempre hay que agradecer a la gente que te dio la oportunidad ”, expresó.

“ Se ha convertido en un ‘tapahuecos’ soberbio, tiene que aterrizar. ¿Qué le cuesta agradecer? Si no hubiera sido por esa madrina hoy serías un desconocido bailarín ", agregó.

Edson Dávila afirma que Gisela Válcarcel no fue su madrina en la televisión: Nunca lo fue

El vínculo entre Edson Dávila y Gisela Valcárcel volvió a estar en el centro de los comentarios luego de que el conductor de ‘América Hoy’ aclarara qué papel tuvo la popular ‘Señito’ en sus inicios en televisión. Si bien reconoció que Valcárcel le brindó una oportunidad profesional, Dávila fue enfático al aclarar: “Nunca fue mi madrina”.

Durante una entrevista en el marco de las actividades de la Teletón 2026, el conductor fue consultado sobre las versiones que lo señalaban como uno de los motivos detrás de la ausencia de Ethel Pozo en el evento solidario.

Ante estas versiones, el conductor aseguró que no busca generar enfrentamientos ni con Ethel Pozo ni con Gisela Valcárcel. En ese sentido, remarcó que desea conservar el respeto hacia la popular ‘Señito’ y evitar cualquier tipo de comentario negativo entre ambos.

“ Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella ”, aseguró.