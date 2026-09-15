Julio Llallico retorno a la alcaldía del distrito de El Tambo en un ambiente hostil y lleno de confrontaciones. Desde tempranas horas llegó a la comuna distrital junto a un grupo de vecinos logrado ingresar a las oficinas de alcaldía donde llevó a cabo un plenario.

Conferencia

Sin embargo, a pocos metros, en las oficinas de Gerencia Municipal, permanecía Jenny Andrés, quien junto a su equipo cuestionó el retorno de Llallico. Según sostuvo, no existía una notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la casilla de la municipalidad que comunicara oficialmente el cambio. Además, afirmó que en el portal de autoridades vigentes del organismo electoral todavía figuraba su nombre como autoridad en funciones.

La tensión aumentó cuando Llallico ingresó a las oficinas durante la conferencia de Andrés. El alcalde cuestionó a quien anteriormente fue su aliada política y anunció posibles acciones legales por el presunto uso irregular de ambientes municipales.

La confrontación requirió la intervención de efectivos policiales. El comisario de El Tambo ordenó el retiro de la portátil que acompañaba a Llallico, con el objetivo de encaminar los trámites relacionados con la transferencia.