La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte obtuvo 14 meses de prisión preventiva para Vidal Isaac Lavado Zavala, investigado por presunta trata de personas en agravio de un ciudadano peruano. Según la investigación, habría captado al afectado con una oferta de 2600 dólares mensuales y un proceso migratorio gratuito para trasladarlo a Rusia.

Los hechos habrían ocurrido entre marzo y abril de 2026, cuando el investigado habría facilitado la salida del ciudadano hacia la Federación Rusa. Una vez allí, el afectado pasó evaluaciones médicas para incorporarse al servicio militar ruso, firmó un contrato en ese idioma y recibió una tarjeta donde se depositarían 26 mil dólares.

El ciudadano comunicó a su familia lo ocurrido tras llegar a Rusia. Su hermana acudió ante la Fiscalía, que inició las diligencias para determinar las circunstancias del traslado.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte consiguió que se dicte 14 meses de prisión preventiva contra Vidal L., investigado por presuntamente haber captado entre marzo y abril de 2026 a una víctima, en el distrito de San Martín… pic.twitter.com/i8H0FedeXm — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 15, 2026





Detención en Ate

Con autorización judicial, la Fiscalía realizó un allanamiento y detuvo de manera preliminar a Lavado Zavala el 7 de septiembre en su vivienda de Ate. Durante la intervención se incautaron objetos que serán analizados como parte de la investigación.

Entre los elementos considerados para solicitar la prisión preventiva figuran el informe policial, declaraciones de testigos, registros de teléfonos y videos, además de consultas realizadas ante Migraciones y Osiptel. La organización Aerial Recovery brindó apoyo logístico y social durante el allanamiento y las diligencias preliminares.