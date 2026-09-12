Un hombre de 33 años, fue sentenciado a un año de pena privativa de libertad con carácter suspendido por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres en agravio de la sociedad, en la provincia de Sullana.

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La medida fue obtenida por el fiscal Manuel Anicama del Séptimo Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Penal que sustentó la responsabilidad penal del investigado con elementos de prueba, entre ellos, declaraciones testimoniales y la constatación policial de las condiciones en las que se encontraban los animales.

Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2024, cuando un ciudadano acudió a entregar un pedido en el asentamiento Nueve de Octubre y observó desde el exterior de un inmueble con lunas rotas, la presencia de varios perros encerrados. Según lo constatado, los animales permanecían en un ambiente con basura, orines y heces fecales.

El ciudadano comunicó lo observado y, al consultar con vecinos del sector, estos señalaron que el investigado trasladaba animales de diferentes razas al inmueble, utilizado como depósito, donde permanecían encerrados.