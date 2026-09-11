Un total de 437 candidatos a la gobernación regional y a las alcaldías provinciales y distritales de Piura se encuentran al borde de la omisión en la presentación de su primer informe financiero ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según la vocera de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Piura, María del Carmen Arangurí, advirtió que el plazo límite vence hoy viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas. Pese a que la medida aplica de forma obligatoria para todas las cabezas de lista, hasta la fecha únicamente 21 aspirantes han cumplido con presentar el reporte de sus ingresos y egresos.

“Conocemos que la responsabilidad en esta ocasión es a título personal por el candidato, más no de la organización política o de algún asesor”, señaló Arangurí.

Asimismo, sostuvo que quien no rinda cuentas recibirá una multa de 1 a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, de S/ 5,500 a S/ 27,500. “Esta es una sanción pecuniaria y administrativa. En muchos casos, cuando llegas al procedimiento sancionador, esto se judicializa y llega hasta un embargo de cuentas”, informó.

Por su parte, el auditor de la ONPE, Edwin Inga, precisó que esta obligación abarca los ingresos y gastos comprendidos durante el proceso electoral ejecutado desde el 7 de enero hasta el 5 de septiembre de 2026, incluyendo los comicios primarios.

“Esta obligación está comprendida en la Ley 28094 juntamente con su reglamento, el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios”, señaló.

Cabe señalar que, hasta ayer, ninguna de las organizaciones políticas como Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, APRA, Partido Cívico Obras, Unidad Perú, Podemos Perú y otros había presentado sus informes. En tanto, en agrupaciones como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Fuerza Regional, Somos Perú, Perú Primero, PPC, Progresemos y Renovación Popular, solo algunos candidatos han cumplido con este trámite.