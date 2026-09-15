De cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla intensifica la entrega de credenciales a más de 11 mil ciudadanos sorteados como miembros de mesa en los ocho distritos y trece centros poblados que forman parte de su circunscripción electoral.

Para acercar este documento oficial a los designados, 632 chalecos azules se encuentran desplegados en la jurisdicción y realizan visitas personalizadas a domicilios y centros de trabajo. Esta estrategia busca facilitar el contacto con quienes tendrán a su cargo las tareas de instalación, sufragio y escrutinio durante la jornada electoral.

El jefe de la ODPE Castilla, Romer Benites Arango, destacó el despliegue del personal electoral y señaló que el acercamiento permite brindar información directa a los miembros de mesa sobre la responsabilidad que asumirán el próximo 4 de octubre.

“Nuestro personal está llegando directamente a los ciudadanos para facilitarles su credencial y orientarlos sobre la labor que desarrollarán el día de las elecciones. Queremos que conozcan sus funciones con anticipación y aprovechen las herramientas de capacitación que pone a su disposición la ONPE”, señaló Benites Arango.

En el marco de estas visitas, los ciudadanos también son invitados a participar en las jornadas presenciales de capacitación, que se realizarán los días 20 y 27 de septiembre, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Asimismo, titulares y suplentes pueden reforzar sus conocimientos a través de la plataforma virtual ONPEduca.

Para garantizar la instalación oportuna de las mesas de sufragio, fueron sorteados nueve ciudadanos por cada mesa: tres titulares y seis suplentes. Los titulares asumirán las funciones durante la jornada electoral, mientras que los suplentes deberán permanecer disponibles ante la eventual ausencia de alguno de ellos durante la instalación.

Quienes ejerzan efectivamente el cargo de miembro de mesa podrán acceder a una compensación económica de S/ 165, para lo cual deberán cumplir con las condiciones establecidas y registrarse en la plataforma habilitada por la ONPE.

En la jurisdicción de la ODPE Castilla, 383 908 electores se encuentran habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Para estos comicios se han previsto 115 locales de votación y 1 293 mesas de sufragio.