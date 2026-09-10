Con el objetivo de acercar la información, orientación y capacitación electoral a la población, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla instaló oficinas de atención en 13 centros poblados de su jurisdicción, donde se encuentran habilitados para votar un total de 29 454 electores, como parte de las acciones preparatorias para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán el próximo 4 de octubre.

Esta intervención permite que la ONPE lleve sus servicios directamente a las localidades donde reside la población electoral, facilitando el acceso a información sobre el proceso, la atención de consultas y la orientación necesaria para una adecuada participación en los comicios. Asimismo, desde estos puntos se brinda apoyo a los diversos actores electorales, entre ellos los miembros de mesa, quienes pueden recibir capacitación sobre las funciones que deberán cumplir durante la jornada electoral.

El jefe de la ODPE Castilla, Romer Benítes, resaltó el trabajo que viene realizando el personal electoral para acercar la institución a la ciudadanía. “Estamos llevando la atención de la ONPE hasta los centros poblados para que los ciudadanos puedan acceder de manera directa a información, orientación y capacitación electoral. Este despliegue nos permite acompañar a la población durante las diferentes etapas del proceso y contribuir a que llegue mejor preparada al día de la elección”, señaló.

Las oficinas atienden de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. La población puede realizar consultas sobre las ERM 2026 y acceder a orientación sobre las actividades del proceso electoral. Los miembros de mesa y otros actores electorales también pueden solicitar capacitaciones personalizadas fuera del horario regular.

De manera complementaria, la ciudadanía puede reforzar sus conocimientos mediante ONPEduca, plataforma virtual de capacitación que ofrece cursos, materiales gráficos y recursos audiovisuales sobre el proceso electoral.

Los 13 centros poblados donde se han instalado oficinas son Cruceta, San Martín CP3, Villa La Peñita, Pedregal, Malingas, Santa Ana, Narihualá, Villa Pedregal Grande, Villa Monte Castillo, Villa Chatito, Almirante Grau, 19 de Agosto y Los Cañizales. Con esta presencia territorial, la ONPE fortalece el acceso de la ciudadanía a sus servicios electorales y acompaña a la población de estas localidades en su preparación para los comicios.

Asimismo, como parte de este despliegue, se han instalado oficinas distritales en la jurisdicción de la ODPE Castilla, ampliando la cobertura de atención electoral y permitiendo que el personal de la ONPE desarrolle sus actividades preparatorias en los diferentes ámbitos de la circunscripción.

Para las ERM 2026, la ODPE Castilla prevé instalar 1 293 mesas de sufragio en 115 locales de votación, donde ejercerán su derecho al voto 383 908 electores de toda la circunscripción.