Reasignan locales.
Reasignan locales.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (, Romer Benites, informó que cinco locales de votación fueron reubicados en los distritos de Las Lomas, Castilla y Catacaos con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, para el 4 de octubre.

La decisión se adoptó tras la inspección de los 115 establecimientos previstos para la jornada electoral, en los que se evaluó la infraestructura, disponibilidad de ambientes, accesibilidad, servicios básicos y otros factores clave para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

En Las Lomas, la I. E. 15315 fue reemplazada por la I. E. Manuel Odría; en Castilla, la I. E. 15419 por la I. E. 785; en Narihualá, la I. E. 14041 por la I. E. 15143 Virgen de Fátima; y en Catacaos, la I. E. P. Rumbo al Triunfo (nivel secundario) por Rumbo al Triunfo (nivel primario).

En este último caso, correspondiente al local de la IEP Rumbo al Triunfo , las 16 mesas de sufragio serán distribuidas entre sus dos sedes. Diez funcionarán en el nivel secundario y seis en el primario, que operarán como locales de votación independientes. Esta medida permitirá descongestionar el flujo de 4,537 electores y fortalecer las condiciones de seguridad durante la jornada.

Cabe indicar que, los nuevos establecimientos se encuentran próximos a los anteriores, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los electores y evitar mayores inconvenientes el día de la votación.

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