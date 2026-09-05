El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla, Romer Benites, informó que cinco locales de votación fueron reubicados en los distritos de Las Lomas, Castilla y Catacaos con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, para el 4 de octubre.

La decisión se adoptó tras la inspección de los 115 establecimientos previstos para la jornada electoral, en los que se evaluó la infraestructura, disponibilidad de ambientes, accesibilidad, servicios básicos y otros factores clave para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

En Las Lomas, la I. E. 15315 fue reemplazada por la I. E. Manuel Odría; en Castilla, la I. E. 15419 por la I. E. 785; en Narihualá, la I. E. 14041 por la I. E. 15143 Virgen de Fátima; y en Catacaos, la I. E. P. Rumbo al Triunfo (nivel secundario) por Rumbo al Triunfo (nivel primario).

En este último caso, correspondiente al local de la IEP Rumbo al Triunfo , las 16 mesas de sufragio serán distribuidas entre sus dos sedes. Diez funcionarán en el nivel secundario y seis en el primario, que operarán como locales de votación independientes. Esta medida permitirá descongestionar el flujo de 4,537 electores y fortalecer las condiciones de seguridad durante la jornada.

Cabe indicar que, los nuevos establecimientos se encuentran próximos a los anteriores, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los electores y evitar mayores inconvenientes el día de la votación.