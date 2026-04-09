A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla realizó la verificación del material electoral que será utilizado en la jornada del 12 de abril, como parte de las acciones para garantizar la transparencia del proceso.

La actividad se desarrolló en la sede de la ODPE Castilla y contó con la participación del jefe de la oficina descentralizada, Juan Carlos Cajusol Bances, y de la representante del Jurado Electoral Especial (JEE) Piura 2, Nancy Calderón Gómez.

Durante la verificación, el JEE seleccionó de manera aleatoria seis paquetes electorales, los cuales fueron abiertos y revisados para comprobar que contenían las cédulas de votación, actas electorales, padrón y demás materiales correspondientes a cada mesa, además de verificar que se encontraran completos y en óptimas condiciones.

Tras la revisión, las cajas fueron cerradas nuevamente bajo estrictas medidas de seguridad y se incorporó un acta firmada por las autoridades electorales, la cual será verificada por los miembros de mesa durante la instalación, dejando constancia del cumplimiento de los protocolos establecidos.

El jefe de la ODPE Castilla informó que el material electoral será desplegado en los próximos días hacia los locales de votación de su jurisdicción, donde se instalarán las mesas de sufragio para atender a los electores habilitados.