La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana ejecutó el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral, con el objetivo de verificar su operatividad, seguridad y eficiencia de cara a las Elecciones Generales 2026.

La actividad se desarrolló ayer domingo 5 de abril, desde las 09:30 a. m., en la sede electoral, y contó con la participación del jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta, así como de representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana, quienes supervisaron el funcionamiento del sistema y los mecanismos de transmisión segura de datos.

El simulacro se inició con la denominada “puesta a cero”, procedimiento que elimina los registros de la base de datos, garantizando un inicio limpio del procesamiento de actas electorales.

Posteriormente, se procesaron actas electorales simuladas correspondientes a todas las mesas de votación de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, incluyendo su digitalización, registro de información, control de calidad y verificación de datos, como parte del funcionamiento integral del sistema.

Asimismo, se realizaron pruebas de contingencia para asegurar la continuidad del procesamiento ante eventuales fallas, como cortes de energía o interrupciones de conexión. Las actas que no presentaron observaciones fueron procesadas y transmitidas para su consolidación en el sistema de cómputo electoral.

Los simulacros, que ponen a prueba el sistema de cómputo electoral optimizado con herramientas de inteligencia artificial, permiten mejorar la precisión en el procesamiento de actas y forman parte de las acciones de la ONPE para garantizar un cómputo confiable en cada proceso electoral.

“Estos ensayos confirman que estamos plenamente preparados para el 12 de abril. Además, nuestro centro de cómputo permite que personeros y observadores fiscalicen, de manera abierta y en tiempo real, cada etapa del procesamiento de actas”, destacó el jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta.