En un hecho que ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa y la seguridad ciudadana en el norte del país, el consejero regional de Piura, Pedro Enrique Alama Farfán, se encuentra en el centro de una grave investigación por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

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El ataque, perpetrado contra el periodista de Panamericana Televisión, Alejandro Callirgos Rivas, ha movilizado a la Policía y a la Fiscalía penal.

Los hechos se remontan al domingo 5 de abril de 2026, a las 10:30 de la noche. Tras una jornada de cobertura periodística, Callirgos se desplazaba en su vehículo junto a su colega Dayvis Simón Soto Pozo por la avenida Independencia, en la urbanización Miraflores de Castilla. Fue en ese trayecto, frente a las inmediaciones del colegio San Ignacio de Loyola, donde la violencia política habría mostrado su rostro más oscuro.

Según el testimonio del agraviado, una camioneta pick-up gris con lunas polarizadas interceptó su camino. Desde la ventana del copiloto, Callirgos logró identificar plenamente a Alama Farfán, quien no solo es consejero regional sino también candidato al Gobierno Regional por el partido Perú Primero.

El consejero, según la denuncia, sacó un arma de fuego y, antes de apretar el gatillo, lanzó una sentencia de muerte: “¡Tienen los días contados!”. Acto seguido, realizó un disparo que, por fortuna, no alcanzó a los comunicadores, permitiéndoles huir para salvar sus vidas.

El trasfondo de este atentado no sería otro que la labor fiscalizadora de la prensa. Callirgos Rivas sostiene que el móvil del ataque son las investigaciones y reportajes que ha publicado sobre las presuntas irregularidades dentro del partido Perú Primero, las cuales involucran directamente a Alama Farfán y a su pareja, Carla Pastora Carrión Martínez. Para el periodista, el investigado lo ve como un “obstáculo” en su ambición por alcanzar el poder regional.