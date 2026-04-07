En la recta final hacia las Elecciones Generales 2026, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) arribaron desde muy temprano a la región Piura para encabezar sus respectivos cierres de campaña. Ambos líderes políticos buscaron movilizar a sus simpatizantes y consolidar el voto norteño antes de la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

En el marco de la campaña electoral, los candidatos a la presidencia y a la Cámara de Diputados y Senadores recorrieron la ciudad de Piura, intensificando sus actividades proselitistas de cara a las Elecciones Generales de este 12 de abril.

El primero que llegó a Piura fue el candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliga, quien cerró sus actividades proselitistas en la ciudad de Chulucanas y ayer brindó una conferencia de prensa en la que reiteró sus promesas.

Entre sus compromisos, López Aliaga insistió en su lucha contra la corrupción, en el que propone reformar el sistema de justicia mediante la reestructuración del Poder Judicial y el Ministerio Público. Además, de implementar el programa “Hambre Cero” con el objetivo de reducir la anemia y la desnutrición en el país y combatir la inseguridad ciudadana a nivel nacional, especialmente en la región Piura. Agregó que mejorará el sistema de salud.

Los candidatos a senador Reynaldo Hilbck Guzmán y a diputado Félix Chang Apuy, lo acompañaron durante sus actividades proselitistas.

Por otro lado, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a Piura en horas de la tarde, para el cierre de su campaña electoral. Según su agenda proselitista, la lideresa fujimorista encabezó un mitin central desde las 7:00 p. m. en la plataforma deportiva del A.H. Las Capullanas, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

“La tendencia de Fuerza Popular sigue creciendo. Estoy contenta de estar en Piura nuevamente para el cierre de campaña y decirles que más allá de la desilusión que tienen los ciudadanos porque en los últimos años han pasado gobiernos que ofrecieron muchas cosas y no cumplieron, yo les pido que no pierdan la esperanza y sigamos para delante, que esta elección nos da a los peruanos un cambio de rumbo y un gobierno que devuelva el orden al país”, dijo en su llegada al aeropuerto Guillermo Concha Iberico, en Piura.

Entre sus propuestas, la lideresa de Fuerza Popular aseguró reconstruir la confianza en el país, la lucha contra la criminalidad y contra la corrupción, así como mejorar el sector educación y salud, que afecta al Perú.

Rodeada de postulantes regionales y de sus simpatizantes, la candidata clausuró sus actividades políticas en el corazón del asentamiento humano Las Capullanas, en Piura.