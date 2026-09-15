Vecinos del asentamiento humano El Indio y Villa El Milagro, en el distrito de Castilla, denunciaron el grave riesgo de inundación al que están expuestos ante las próximas lluvias.

Según denunció el dirigente Jorge Siancas y vecinos de la zona, los trabajos inconclusos de una empresa constructora invadieron la faja marginal del dren 1308 con muros de tierra y pavimento, reduciendo el cauce natural.

“El día que llueva esto colapsará y la tierra se derrumbará y será un tapón en el dren y el agua que venga de otras zonas nos inundará”, dijo Siancas.

De esta manera piden a las autoridades y Defensa Civil del distrito actuar de inmediato, ante la proximidad de las lluvias por el fenómeno El Niño ya que cada vez que llueve este dren colapsa y provoca que las viviendas se inunden.

Además, informaron que las aguas estancadas también generan fuertes olores afectando la salud de las cientos de familias..