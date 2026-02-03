Una lluvia de intensidad ligera registrada durante la madrugada de este martes volvió a evidenciar la vulnerabilidad del sistema de drenaje urbano en Piura. Bastaron poco más de 90 minutos de precipitación para que diversas zonas de la ciudad amanecieran inundadas, generando malestar y preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre la 1:50 a. m. y las 3:20 a. m. se registró un acumulado de 7.8 milímetros de lluvia, suficiente para provocar aniegos en calles, avenidas y zonas residenciales. Entre los puntos más afectados figuran la urbanización Ignacio Merino, el centro de Piura, Chilcal, la avenida Loreto y varios sectores del distrito de Castilla.

En la urbanización Ignacio Merino, el agua estancada cubrió pistas y veredas, dificultando el tránsito peatonal y vehicular desde primeras horas de la mañana. Los vecinos demandaron la rápida evacuación de las aguas acumuladas.

Situaciones similares se reportaron en arterias clave del casco urbano, donde el colapso de los sistemas de drenaje pluvial volvió a repetirse, pese a tratarse de una lluvia de corta duración y no extrema.

Las autoridades locales no han reportado daños personales, pero se mantienen en monitoreo ante la persistencia de las lluvias en la región.