Diversas personas fueron sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y resultaron multadas tras un operativo realizado en distintos sectores de la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Salvan a menor que era arrastrada por una corriente en el balneario El Ñuro]

Las sanciones fueron aplicadas en el parque de la primera etapa de la urbanización Jardín. La diligencia contó con la participación del personal de la Municipalidad de Sullana, Policía Nacional y Serenazgo.

Durante el operativo, varias personas se retiraron al notar la presencia de las autoridades; sin embargo, ocho ciudadanos fueron hallados consumiendo licor en el espacio público. Ante esto, les impusieron una multa equivalente al 30 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a cada unas de ellas.

Las autoridades municipales recordaron que la normativa también contempla una multa del 30 % de la UIT para quienes vendan o expendan bebidas alcohólicas en la vía pública. Asimismo, anunciaron que estas intervenciones continuarán de forma inopinada en diversos sectores para salvaguardar el orden y la tranquilidad pública.