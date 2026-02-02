Personal de la Sección de Salvataje PNP-Piura, salvó a una menor que se encontraba atrapada por una corriente de retorno “Chila”, presentando signos evidentes de fatiga acuática, pérdida de flotabilidad y solicitud visual de auxilio en el balneario El Ñuro, en Talara.
Según informaron, esta zona se encontraba habilitado con bandera roja, lo que indica condiciones de alto riesgo para los bañistas, sin embargo, los visitantes no respetan, por lo que el personal de salvataje procedió a activar el protocolo de intervención acuática, efectuando el ingreso inmediato al mar, realizando aproximación controlada, aseguramiento de la víctima y remolque asistido, logrando poner a salvo a la menor.
Cabe indicar que, la menor C.I.R.M (17 años), natural de Chimbote, se logró visualizar a una distancia aproximada de 150 metros mar adentro que se encontraban atrapada por una corriente de retorno “Chila”.
Finalmente, exhortan a los bañistas no ingresar al mar señalizados como riesgo para evitar incidentes que podría provocar hasta la muerte.