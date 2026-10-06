El domingo 4 por la tarde, cuando aún se realizaba las elecciones regionales y municipales 2026 a nivel nacional y gran parte de los policías de la Región Policial Tacna se hallaban brindando seguridad en los centros de votación de la región Tacna, una banda delictiva asaltó a una pareja dedicada a la crianza de porcinos.

Robo con disparos

Cinco delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de la asociación San Antonio del distrito Gregorio Albarracín, amenazaron y golpearon a los integrantes de una familia y se llevaron S/ 18 mil y otros objetos de valor, para después huir realizando disparos para amedrentar a sus víctimas y a los vecinos.

Cámara y búsqueda

El atraco quedó registrado en el sistema de cámaras de video seguridad del inmueble y en otros que estaban en el exterior. Por versión de testigos, agentes de la sección Robos del Depincri supieron que los asaltantes huyeron en un vehículo de color oscuro, luego mediante labores de inteligencia se logró ayer por la tarde ubicar y capturar en flagrancia a un varón como implicado en el robo agravado, que resultó ser un prontuariado delincuente, con ingresos en el penal.

Dos fiscales

Según el Ministerio Público, los fiscales Iris León Bravo y Tito Mamani Pérez, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tacna, están a cargo de la investigación por robo agravado ocurrido el 4 de octubre en la asociación San Antonio de Gregorio Albarracín.

Cae implicado

Ante la denuncia policial de la pareja agraviada, los agentes del Depincri y dos fiscales acudieron ayer por la tarde hasta el sector Alto Tacna del distrito Alto de la Alianza, en la cima del cerro Intiorko, altura del kilómetro 7 de la carretera Tacna-Tarata, donde allanaron una vivienda y detuvieron a Modesto Zea Limache (44), alias “Cholo Zea”, quién sería integrante de la banda delictiva que robó en la asociación San Antonio de Albarracín.

Chaleco de fiscal

Horas después los interventores efectuaron el registro domiciliario de un predio que Zea tendría en el distrito Gregorio Albarracín, donde incautaron un chaleco que utilizan los fiscales o representantes del Ministerio Público.

Con antecedentes

También se conoció que Modesto Zea Limache tiene antecedentes delictivos que lo llevaron a prisión en años atrás. Se vio involucrado en robos en banda, enfrentamiento con la PNP y hasta en un homicidio.

Por disposición de los representantes de la Fiscalía de Gregorio Albarracín, Modesto Zea Limache permanece en la sede del Depincri, mientras se profundiza las investigaciones.