La Contraloría General advirtió graves deficiencias en la infraestructura provisional donde decenas de estudiantes reciben clases diariamente. Esta situación afecta a la comunidad educativa, mientras la obra de rehabilitación del colegio N° 14987, ubicado en el centro poblado La Mariposa, en Piura, permanece paralizada desde hace años.

El Informe de Orientación de Oficio N° 045-2026-OCI/0454-SOO señala que la infraestructura de este local se encuentra en pésimas condiciones, además de que los niños estudian entre restos de basura y excremento que hay en la parte posterior del cerco perimétrico de la institución educativa, generando riesgos en la salud de los menores.

Durante la visita de control efectuada el pasado 10 de agosto, la comisión auditora constató fallas constructivas en los techos y paredes de las aulas multigrado, así como en el patio de recreo y los servicios higiénicos. Además, la falta de cobertura en diversos tramos del inmueble impide que los alumnos puedan estudiar en condiciones mínimas de comodidad y resguardo.

“No cuentan con parte del techo del patio del recreo, las calaminas en el piso, las tres aulas multipeligro tienen techo de calamina con agujeros y parte del techo es de estera que lo soporta unos guayaquiles”, dice el informe.

Asimismo, el documento detalla que las paredes de drywall en las aulas registran agujeros visibles y los servicios higiénicos destinados a los niños carecen de puertas, lo que vulnera la privacidad de los estudiantes y representa un peligro latente para su integridad física. El informe también detalla la falta de tanque para abastecer de agua los inodoros, entre otras deficiencias.

En tanto, durante un recorrido por parte de la Comisión de Control, en la parte trasera del colegio se encontró basura, además de que la gente quema los desechos cerca del plantel. La presencia de excremento también genera malos olores, perjudicando la salud de los estudiantes.

Esta problemática se viene arrastrando desde que la Municipalidad Provincial de Piura inició los trabajos de rehabilitación en la sede principal del colegio. Tras la posterior paralización de los trabajos por incumplimientos contractuales, la obra quedó en el abandono, dejando desprotegidos a los niños de La Mariposa, que continúan esperando un plantel digno y seguro.

Hasta la fecha, el alcalde de Piura, Francisco Cevallos, no se ha pronunciado sobre esta situación.