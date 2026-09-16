El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, cuestionó las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, luego de que este reconociera que el MTC no tendría capacidad económica para ejecutar la Nueva Carretera Central, valorizada en aproximadamente S/30 mil millones.

Cárdenas sostuvo que el ministerio, como titular del proyecto, debe priorizarlo en el Plan Multianual de Inversiones. Cuestionó que el túnel Pariachi —uno de los primeros componentes de la obra y valorizado en más de S/2,200 millones— tenga prevista una asignación de apenas S/100 millones para 2027.

“Eso es ridículo”, afirmó el gobernador. Señaló que durante una reunión solicitó al ministro y a Provías Nacional el documento que acredite la demanda presupuestaria presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero, según dijo, no se le mostró dicho sustento. Para Cárdenas, la falta de ese documento evidencia que no existe una prioridad real para el proyecto.

“La Macrorregión Centro no está exigiendo los S/30 mil millones de inmediato, la ejecución debe ser progresiva, de acuerdo con los plazos previstos para los distintos componentes”, aclaró. El mandatario regional planteó destinar al menos S/450 millones en 2027 para iniciar el túnel Pariachi.

Cárdenas afirmó que el financiamiento puede complementarse mediante bonos de endeudamiento, fideicomisos y recursos que se generen posteriormente con los peajes. Sostuvo que esta fórmula permitiría ejecutar la obra sin afectar las reglas fiscales ni poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.