Un total de 187 jóvenes de alto rendimiento representarán a Arequipa en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026, actividad que se desarrollará del 18 al 25 de septiembre en la Villa Deportiva Nacional en la ciudad de Lima.

El objetivo de los jóvenes competidores es demostrar su preparación y representar a la región en las diversas disciplinas deportivas.

En ese sentido, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) entregó uniformes oficiales y, durante la ceremonia, la gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Jessica García Apaza, destacó el esfuerzo y compromiso que demanda la práctica deportiva, junto a sus actividades académicas.

Además, el gobernador regional Rohel Sánchez dispuso las condiciones necesarias para facilitar el traslado y la alimentación de la delegación que participará en la capital.

Cabe mencionar que los jóvenes competirán en 12 disciplinas: básquet, ajedrez, atletismo, paraatletismo, boxeo, vóley, fútbol, judo, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis y tenis de mesa, billar y breaking.