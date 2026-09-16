El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció este miércoles sobre la postura de siete comisiones de la Cámara de Diputados, que rechazaron el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

El titular de Trabajo cuestionó que la Comisión de Constitución haya solicitado la opinión de más grupos de trabajo antes de emitir un pronunciamiento. Según señaló, esta decisión ha generado una “bulla innecesaria” en torno a las posturas adoptadas por las comisiones de Producción, Ciencia, Infraestructura, Trabajo, Justicia, Defensa del Consumidor, y Energía y Minas.

Sheput sostuvo que los pronunciamientos emitidos por estas comisiones tienen carácter “no vinculante” y señaló que la decisión final corresponderá al Pleno de la Cámara de Diputados. La sesión se realizará luego de que la Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), apruebe su predictamen, previsto para el próximo 28 de septiembre.

“Acá el objetivo de la Comisión [de Constitución] es generar las condiciones para que se plantee una negación de facultades cuando ni siquiera se ha discutido en el Pleno. Lo que digan los señores de la comisión, el dictamen positivo o negativo llega al Pleno y ahí se discutirá y se verá de qué manera queda acortado el proyecto”, señaló a RPP.

Ante la posibilidad de que el pedido de facultades sea rechazado, Sheput consideró poco probable que se desestimen por completo todas las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, señaló que, de darse ese escenario, se podrá identificar a “quiénes son los responsables de que el Perú demore en salir adelante”.

“Si el Congreso niega las facultades, pues siempre quedan otros caminos de índole política, decretos de urgencias. Pero el Gobierno no va a claudicar en sus deseos de mejorar las cosas. Pero los responsables de que no haya un cambio inmediato, una volteada de página, serán aquellas bancadas que quieren que todo siga igual”, indicó.

En esa línea, Sheput manifestó que la bancada de Juntos por el Perú ha “demostrado una posición extrema” frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

“Yo creo que por ahí hay un asesor [referencia a Roberto Sánchez] que todavía está picón porque ha perdido las elecciones. Entonces, él está llevando su incomodidad a su bancada”, sostuvo.

Posteriormente, Sheput afirmó que el Ejecutivo respetará las decisiones del Congreso bicameral y señaló que, en caso de no obtener facultades para legislar sobre determinadas materias, se evaluará recurrir a decretos de urgencia.