Las autoridades inspeccionaron diversos bares y establecimientos en la provincia de Sullana. Durante el operativo, uno de los locales fue sancionado y clausurado tras detectarse que carecía de la documentación para su funcionamiento.

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La intervención fue realizada por la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana e integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) a locales dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en Sullana y Bellavista.

Durante el operativo encabezado por los fiscales adjuntos Sara Vidal y Kevin Antón, detectaron un establecimiento ubicado en el caserío de Somate Bajo que funcionaba sin licencia de funcionamiento, por lo que personal de Fiscalización aplicó una multa equivalente al 25 % de la UIT y dispuso su clausura temporal por 30 días.

En el distrito de Bellavista, también intervinieron un bar, donde verificaron la presencia de 15 personas consumiendo bebidas alcohólicas. El personal policial realizó el control de identidad, sin registrar requisitorias ni menores de edad. En este local, personal municipal informó que el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se encontraba en trámite.