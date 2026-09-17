Una joven de 22 años viene recuperándose en el interior del hospital Adolfo Guevara de EsSalud Cusco, luego de ser alcanzada por un ciudadano colombiano, quien la apuñaló por la espalda a fin de robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió en el pasaje Las Américas, en la urbanización Ttio en el distrito cusqueño de Wanchaq, donde el sujeto identificado como ‘Christian’ habría amenazado a la estudiante de 22 años para que le entregue su teléfono móvil, al no lograr su cometido la habría acuchillado.

Según cuentan los vecinos de la zona, al oir los gritos de auxilio de la mujer, salieron de sus casas y lograron atrapar al imputado, metros atrés hallaron el cuchillo de cocina con el cual le habría pretendido asaltar.

Finalmente el sujeto fue reducido y entregado a la Policía y Serenazgo para las acciones correspondientes. Las autoridades de Cusco felicitaron el accionar vecinal en conjunto, mientras los moradores de la zona exigieron más vigilancia en el sector.

Se supo que el imputado se halla de manera irregular en el país.