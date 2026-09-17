El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00 a.m., cuando el vehículo de la empresa Turismo Raraz, identificado con el número interno 144 y placa CRW-280, transitaba por el distrito de Perené.

La emergencia se habría originado por un cortocircuito en la zona del motor, lo que provocó la salida de humo por la parte posterior de la unidad. Los pasajeros alertaron al conductor y, ante el riesgo, utilizaron los extintores disponibles en el bus para controlar la situación.

Aunque no se reportaron mayores consecuencias por el incidente, el hecho generó momentos de tensión entre los pasajeros que se encontraban a bordo.

Continuaron viaje por sus propios medios

Luego de la emergencia, los pasajeros tuvieron que continuar su traslado hacia Satipo por sus propios medios, según denunciaron, lo que les habría generado gastos adicionales para llegar a su destino.

Ante lo ocurrido, los afectados solicitaron la intervención de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), a fin de que se verifiquen las condiciones de seguridad del vehículo y se determinen las circunstancias del incidente y las responsabilidades que correspondan.