¡Atención fighters! Christina Aguilera llegará por primera vez a Lima para presentarse ante el público peruano como parte del Sound Music Fest.
La cantante estadounidense encabeza la lista del festival que se realizará el 21 de noviembre en el Estadio Nacional.
El anuncio fue difundido por las redes sociales del evento y generó reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su expectativa por la llegada de la intérprete a la capital peruana.
Cabe mencionar que en el cartel también incluye la participación de Flo Rida, Marshmello y la banda peruana Adammo.
Christina Aguilera por primera vez en Perú
Con más de 30 años de trayectoria, Aguilera llegará a Lima con un repertorio que reúne canciones de distintas etapas de su carrera. Su presentación será parte de una jornada que combinará pop, dance y éxitos internacionales en el Estadio Nacional.
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