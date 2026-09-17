Tras difundirse la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, el Ministerio Público informó que la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, ocho menores de edad, quienes cursan el quinto año de secundaria, estarían involucrados en el caso y permanecen bajo intervención de las autoridades.

El fiscal provincial Mariano de la Torre dispuso una serie de diligencias como parte de las investigaciones. Entre ellas se encuentra la toma de declaración de la presunta víctima mediante Cámara Gesell, así como la recopilación de los testimonios de los ocho menores intervenidos.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició investigación preliminar tras la denuncia de una presunta violación sexual, por parte de menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, en agravio de un estudiante de 16 años. Los hechos… pic.twitter.com/44GsmC6pwH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2026

Ministra Mara Seminario exige celeridad en investigación por presunta agresión sexual en colegio de San Borja

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que está brindando atención especializada para el adolescente que denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de sus compañeros del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja.

La ministra Mara Seminario explicó que los padres del menor presentaron la denuncia en la comisaría de San Borja, donde un Centro de Emergencia Mujer y Familia inició el acompañamiento.

Cabe mencionar que el ministerio también asistió al adolescente durante el reconocimiento médico legal. Como parte de las diligencias, el menor pasará Cámara Gesell para recoger su testimonio en un espacio especializado.

Seminario señaló que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades de los adolescentes intervenidos y pidió que el proceso avance con celeridad y sin privilegios.

“Nosotros esperamos que haya celeridad en la investigación y se tomen las sanciones pertinentes. Todos son menores de edad; sin embargo, tendrán que asumir su responsabilidad. Las investigaciones tienen que ser rápidos en este momento”, expresó para RPP.