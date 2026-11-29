A pocos meses de alcanzar su meta profesional, la vida de Niurka Celestino Berrocal, una joven universitaria de 21 años, terminó trágicamente tras un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 6:00 de la mañana del sábado 28 de noviembre, entre la novena y décima cuadra de la calle Lima, en Ica.

Muerte violenta

La estudiante de Ing. Civil de la Universidad Privada San Juan Bautista falleció en el lugar, luego de que la motocicleta en la que viajaba como copiloto colisionara con un automóvil.

La joven viajaba en una motocicleta lineal marca Bruno, de placa 3617-8Y, cuando se produjo el impacto con un automóvil Kia Rio de placa ALB-112. Debido a la fuerza del choque, Niurka cayó violentamente sobre el pavimento y perdió la vida, mientras que el conductor de la motocicleta resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica.

El impacto dejó daños considerables en el automóvil involucrado, cuyo parachoques terminó desprendido sobre la calzada. La pieza quedó abandonada en la escena del accidente. Este elemento podría ser clave para las diligencias policiales. Las autoridades buscan esclarecer cómo se produjo la colisión.

Testigos señalaron que el conductor del automóvil habría abandonado la escena después del impacto. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para reconstruir lo sucedido, identificar a los involucrados y determinar las responsabilidades. Las cámaras de seguridad de viviendas y establecimientos cercanos también podrían aportar imágenes importantes para la investigación.

Niurka Celestino era natural de la provincia de Nasca y residía en la urbanización Sol de la Florida, en el distrito de Subtanjalla. Había llegado a Ica para continuar su formación profesional y se encontraba próxima a culminar la carrera de Arquitectura este año, una meta que quedó truncada luego el fatal accidente.

La motocicleta era conducida por un joven identificado como Franco Rodríguez, de 19 años, quien viajaba junto a la estudiante al momento del accidente. Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional le practicaron un dosaje etílico para determinar si había consumido bebidas alcohólicas antes de conducir. El resultado cualitativo fue positivo, según consta en el Oficio N.° 4043-2026.

Ante este resultado, Rodríguez fue detenido e investigado preliminarmente por los presuntos delitos de homicidio culposo y contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común por conducción en estado de ebriedad. Su situación legal deberá determinarse conforme avancen las investigaciones y las diligencias del Ministerio Público.

El caso fue comunicado a la fiscal adjunta Giovanna Huamaní Echajalla, de la Primera Fiscalía Corporativa, Quinto Despacho, quien deberá disponer las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Otro aspecto que llamó la atención fue la presentación de un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) de La Positiva, adquirido el mismo 27 de noviembre, pocas horas antes del accidente. Esta circunstancia también deberá ser verificada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones.

Tras las diligencias policiales y el levantamiento del cadáver, los restos de la joven fueron trasladados a la Morgue Central de Ica. Posteriormente, se tenía previsto su traslado a la provincia de Nasca, donde sus familiares le darán sepultura.

La muerte de Niurka Celestino se suma a una preocupante cifra de siniestros viales: en las últimas dos semanas, se han registrado 12 muertes violentas por accidentes de tránsito en la región, una situación que vuelve a poner en evidencia los riesgos en las vías de Ica.

En la avenida León Arechua, un joven de 29 años murió tras despistarse su motocicleta. Ese mismo día dos mujeres perdieron la vida tras ser impactadas por una tráiler en las pampas de Villacurí, en Salas. Horas después el choque frontal de una cisterna con un camión recolector de basura, causó la muerte del conductor del compactador y una madre de familia. En Pisco, una bebé de un año fue atropellado fatalmente.

EL DATO: 20 muertes violentas se han registrado por accidentes de tránsito en la región Ica, solo en el mes de noviembre del 2026.

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