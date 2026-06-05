Un estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga resultó herido durante la madrugada del miércoles 4 de junio tras intervenir para auxiliar a dos jóvenes que eran víctimas de un presunto asalto en los alrededores del parque de la urbanización La Palma, frente a la Ciudad Universitaria.

Cortes y heridas

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a. m., cuando el universitario habría intentado impedir la acción de un grupo de cuatro sujetos. De acuerdo con la información preliminar, durante el enfrentamiento uno de los delincuentes rompió una botella de vidrio y la utilizó para atacarlo.

Como consecuencia, el estudiante sufrió diversos cortes y heridas, principalmente en la zona del cuello y otras partes del cuerpo. Testigos señalaron que, en medio de la agresión, el joven fue empujado contra una pared, la cual quedó manchada con abundante sangre debido a la gravedad de las heridas.

El ataque ha generado preocupación entre vecinos y estudiantes, debido a que ocurrió en una zona cercana a un puesto policial de auxilio rápido.

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