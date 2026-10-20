Las lluvias registradas en la región Piura durante las últimas horas han dejado calles anegadas y dificultades para el tránsito en distintos sectores urbanos. En Chulucanas, provincia de Morropón, la acumulación de agua obligó incluso a interrumpir el recorrido procesional del Señor de los Milagros, mientras que en la ciudad de Piura se reportaron afectaciones en sectores como 4 de Octubre, Ignacio Merino, la urbanización Los Tallanes, Los Dos Grifos y la zona comprendida entre Avifap e Ignacio Merino.

Las precipitaciones vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de las zonas urbanas del norte del país frente a la acumulación de agua pluvial. El escenario adquiere especial importancia ante la evolución del fenómeno El Niño Costero, cuyo comportamiento mantiene bajo alerta a las autoridades meteorológicas nacionales.

Calles anegadas en Chulucanas y varios sectores de Piura

En Chulucanas, las lluvias de moderada a fuerte intensidad ocasionaron aniegos que dificultaron el desplazamiento de peatones y vehículos. La acumulación de agua también afectó el recorrido de la imagen del Señor de los Milagros, por lo que los participantes tuvieron que detener la procesión para evitar accidentes.

En la ciudad de Piura, los reportes de aniegos incluyen el sector 4 de Octubre, Ignacio Merino y la urbanización Los Tallanes. A estos puntos se suman la zona conocida como Los Dos Grifos y el tramo comprendido entre Avifap e Ignacio Merino, donde la acumulación de agua representa una dificultad para la circulación.

La situación requiere especial atención en calles y sectores con problemas de evacuación de aguas pluviales. La permanencia de agua en las vías puede dificultar el acceso a viviendas, establecimientos comerciales y rutas utilizadas por el transporte público.

Lluvias también afectan Tambogrande y otras provincias

En Tambogrande también se registraron aniegos que obstaculizaron el tránsito peatonal y vehicular. Las precipitaciones alcanzaron además otros puntos de la región, aunque con diferente intensidad.

En Castilla se reportaron lloviznas intermitentes, mientras que en Sullana y Paita las lluvias ligeras y continuas ocasionaron acumulaciones de agua y barro, principalmente en sectores sin pavimentación.

En las provincias andinas de Ayabaca y Huancabamba, las precipitaciones incrementaron la preocupación por el comportamiento de riachuelos y quebradas. El Senamhi y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura alertaron sobre la posible activación de quebradas en zonas vulnerables.

Fenómeno El Niño: Piura enfrenta riesgo de lluvias más intensas

La situación en Piura ocurre en medio de las alertas por el desarrollo del fenómeno El Niño Costero, asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico frente al litoral peruano.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero. En su comunicado oficial n.° 18-2026, del 16 de octubre, exhortó a las autoridades a utilizar los escenarios de riesgo actualizados y los pronósticos meteorológicos para adoptar medidas de prevención.

Según el informe técnico del ENFEN publicado el 17 de octubre, el calentamiento frente a la costa peruana tiene mayor probabilidad de mantenerse en una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y disminuir posteriormente a fuerte hasta inicios del otoño de ese año. Se trata de una proyección climática y no de una estimación de daños concretos.

¿Por qué Piura está entre las regiones más expuestas a El Niño?

Piura es una de las regiones peruanas históricamente más vulnerables a las lluvias intensas asociadas a El Niño Costero. Su ubicación en la costa norte, la exposición de centros poblados a inundaciones y la presencia de quebradas y cuencas que pueden registrar crecidas incrementan los riesgos durante episodios de precipitaciones extraordinarias.

Ante el escenario proyectado para los próximos meses, la región podría enfrentar nuevas inundaciones urbanas, desbordes de ríos, activación de quebradas y daños en vías de comunicación, especialmente si coinciden lluvias intensas con deficiencias en los sistemas de drenaje.

Por ello, Piura se encuentra entre las regiones que requieren mayor preparación frente a El Niño 2026-2027, aunque todavía no es posible asegurar que será la más golpeada ni establecer la magnitud de las futuras afectaciones.

Autoridades deben reforzar prevención ante nuevas precipitaciones

Los aniegos registrados en Chulucanas y en sectores de la ciudad de Piura ponen nuevamente la atención sobre el funcionamiento de los sistemas de drenaje pluvial, la limpieza de canaletas y la evacuación del agua acumulada.

Las municipalidades y las oficinas de Defensa Civil tienen un papel fundamental en la identificación de puntos críticos, la evaluación de zonas vulnerables y la ejecución de medidas para reducir riesgos.

Mientras continúe la alerta por El Niño Costero, el seguimiento de los avisos del Senamhi, el ENFEN y el COER Piura será determinante para anticipar emergencias y prevenir que nuevas precipitaciones provoquen afectaciones mayores a la población.