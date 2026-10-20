Las lluvias de moderada a fuerte intensidad registradas el lunes 19 de octubre en la región Piura provocaron aniegos en diversas calles de Chulucanas, provincia de Morropón, y obligaron a interrumpir la procesión del Señor de los Milagros. Los devotos suspendieron el recorrido para proteger la imagen religiosa y evitar accidentes debido a la acumulación de agua en las vías.

Las precipitaciones también afectaron otros distritos y provincias de la región, mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) advirtieron sobre el riesgo de activación de quebradas en sectores vulnerables de la sierra piurana, según informó RPP el 19 de octubre.

Lluvias obligaron a detener procesión en Chulucanas

En Chulucanas, capital de la provincia de Morropón, las precipitaciones ocasionaron acumulaciones de agua que dificultaron el tránsito peatonal y vehicular.

La emergencia afectó el recorrido procesional del Señor de los Milagros, cuyos devotos decidieron detener el desplazamiento de la imagen ante las condiciones de las calles. La medida buscó evitar incidentes entre los participantes y poner a buen recaudo la imagen religiosa.

En el distrito de Tambogrande, provincia de Piura, también se registraron aniegos que obstaculizaron el desplazamiento de personas y vehículos en varios sectores.

Precipitaciones también afectaron Sullana, Paita y Castilla

Las lluvias se extendieron a otras localidades de la región. En el distrito de Castilla, provincia de Piura, se reportaron lloviznas intermitentes durante la jornada.

En las provincias costeras de Sullana y Paita, las precipitaciones ligeras, pero continuas, provocaron la formación de barro y acumulaciones de agua, principalmente en zonas que carecen de pavimentación.

Las condiciones dificultaron la circulación por algunas vías y pusieron de manifiesto los problemas de drenaje en los sectores afectados.

Senamhi advierte riesgo de activación de quebradas en la sierra de Piura

En las provincias andinas de Ayabaca y Huancabamba, las lluvias persistentes incrementaron el flujo de agua en riachuelos y quebradas de las cuencas altas, generando preocupación entre las comunidades rurales.

Según el reporte difundido por RPP, el Senamhi y el COER alertaron sobre la posible activación de quebradas en zonas vulnerables de ambas provincias. Estas condiciones pueden generar crecidas repentinas y desplazamientos de lodo y otros materiales.

El reporte también recogió la previsión de lluvias acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas en sectores andinos. La vigencia exacta de los avisos debe contrastarse con los comunicados meteorológicos más recientes.

Municipios realizan monitoreo de drenajes y zonas vulnerables

Ante los aniegos registrados, las autoridades de Defensa Civil y los gobiernos locales iniciaron acciones de monitoreo de los sistemas de drenaje y limpieza de canaletas urbanas.

Estos trabajos buscan reducir las acumulaciones de agua en las calles y prevenir afectaciones adicionales en los puntos identificados como vulnerables.

Las autoridades recomendaron a la población evitar el cruce de quebradas y cauces, especialmente durante las lluvias, así como mantenerse informada mediante los comunicados oficiales del Senamhi, el COER Piura y los gobiernos locales.