En los próximos días, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitirá la resolución mediante la cual declaró fundado el recurso de apelación presentado tras la declaración de nulidad de las elecciones en el distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón. El pasado 4 de octubre, durante el proceso electoral, un grupo de personas se enfrentó en las afueras del colegio José Carlos Mariátegui, hecho que conllevó a la declaración de nulidad del proceso.

ELECCIONES. Ante esta medida, la organización política Somos Perú apeló la decisión, logrando que el JNE declare fundada su apelación. Al respecto, Grecia Rentería, integrante del gabinete de asesores del organismo electoral, precisó que en los próximos días se emitirá la resolución completa que detallará los argumentos legales que respaldan este fallo.

“El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado fundado el recuento de votos. Básicamente eso va a ser en parte, pero no podría darte a detalle todo porque en estos días debe estar publicándose la resolución completa con sus argumentos”, precisó Rentería.

Asimismo, aclaró que, si bien el Pleno del JNE revocó la resolución del Jurado Electoral Especial de Morropón que declaró nulas las elecciones, el procedimiento a seguir para el conteo se determinará según lo establecido en el fallo oficial.

Con respecto a las actas siniestradas, Grecia Rentería sostuvo que estas deben seguir un procedimiento propio a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Es diferente al recuento de votos, por eso no podría darte mayor detalle de lo que ha dado la resolución. Tenemos que esperar los alcances de la resolución para ver qué ha decidido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, insistió.

Frente a la preocupación generada por los videos que evidencian la destrucción de material electoral y cédulas por parte de personas enardecidas en San Juan de Bigote, la representante del JNE aclaró que el JEE de Morropón deberá evaluar el caso de manera autónoma, aplicando el cotejo de actas o el recuento únicamente sobre el material que haya sido resguardado.

“La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) es la que custodia el material y lo presentará al JEE. Dependerá de la cantidad de material recolectado; si se determinan actas siniestradas, el supuesto legal cambia”, argumentó.

La especialista explicó que el recuento de votos se realiza ante el Jurado Electoral Especial a partir de un acta observada o inconsistente.

“El recuento de votos es volver a contar voto a voto, cédula por cédula, en audiencias públicas e ininterrumpidas a las que se convoca a las organizaciones políticas y al Ministerio Público. La finalidad es guardar y respetar la decisión tomada por el elector”, detalló la abogada.