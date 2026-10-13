Ante la nulidad de las elecciones en el distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, el asesor del partido Democrático Somos Perú, Uvaldo Pizarro, aseguró que las actas electorales fueron destruidas de manera intencional y premeditada durante el escrutinio. Por su parte, la ONPE indicó que estas actas han sido catalogadas formalmente como siniestradas.

El último lunes, los representantes del partido Somos Perú presentaron formalmente la solicitud de apelación contra la nulidad de los comicios en el distrito San Juan de Bigote, en Morropón. Al respecto, según el representante legal explicó que se registraron presuntas irregularidades durante el desarrollo y conteo de votos que terminaron invalidando indebidamente el proceso electoral.

Asimismo, Pizarro indicó que los actos de vandalismo que derivaron en la rotura de actas y ánforas al interior del local de votación fueron planificados, pero no mostró pruebas. A pesar de eso, exigió que la Fiscalía y el Jurado Electoral Especial respondan por estos hechos.

“En el supuesto caso negado de que, bueno, había problemas afuera, adentro no había ningún problema y no era de su incumbencia de decir que no había garantías para el traslado de este material. Quiero ratificar aquí, que hay más que indicios suficientes. Esto ha sido algo premeditado, esto ha sido algo descarado. No podemos dejarlo pasar”, dijo Pizarro.

Finalmente, la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Morropón, Yanira Bustamante, informó que no se cuenta con 23 actas electorales, motivo por el cual se dispuso su ingreso al Sistema de Cómputo Electoral bajo la condición de actas siniestradas.

Cabe señalar que Somos Perú advierte tener pruebas de los hechos, sin embargo, durante la conferencia de prensa no mostraron absolutamente nada. Ellos alegan que a las 3:20 p.m ya tenían el resultado de los votos que los daban como ganadores, cuando las votaciones recién terminaban a las 5:00 de la tarde.