La jornada electoral en el distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, concluyó con un enfrentamiento que obligó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anular los comicios en la zona y dejar sin validez el proceso democrático local.

Los hechos se desencadenaron la noche del domingo 4 de octubre, en pleno proceso de conteo de votos. Según versiones preliminares, la trifulca inició entre los personeros de distintas organizaciones políticas en contienda.

Asimismo, se conoció que, durante el altercado, las ánforas terminaron rotas, así como la destrucción de las cédulas de votación y actas de escrutinio. Esto impidió por completo que los miembros de mesa continuaran con el conteo normal de los sufragios.

Ante lo sucedido, la ONPE dispuso dejar sin efecto los resultados del distrito para salvaguardar la legalidad del proceso. En las próximas horas, la entidad deberá emitir los lineamientos correspondientes y coordinará con las autoridades pertinentes para la reprogramación de una nueva jornada de votación bajo estrictas medidas de seguridad.