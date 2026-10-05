Tres casos de presunta suplantación de identidad fueron detectados en diversos locales de votación de la región Piura. Como resultado, dos personas fueron detenidas por la Policía Nacional.

Durante el desarrollo de la jornada electoral, se reportaron estos hechos de presunta suplantación donde dos personas fueron detenidas. Uno en el colegio Nuestra Señora del Pilar en el distrito de Veintiséis de Octubre y el otro en la I.E. Juan Velasco Alvarado de Tolanco del distrito Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.

Según fuentes confidenciales, el primer suceso se intervino en el distrito de Veintiséis de Octubre, dentro del centro educativo Nuestra Señora del Pilar. En el lugar, S.A.Q.S se habría presentado a sufragar utilizando el DNI de su hermano, fueron los miembros de mesa que alertaron a la policía, siendo trasladado a la comisaría San Martín.

Un segundo caso de detención ocurrió en el colegio Juan Velasco Alvarado del sector Tolanco, en el distrito de Carmen de la Frontera. En dicha sede, una mujer fue intervenida y conducida por las autoridades policiales tras intentar sufragar por otra ciudadana

En tanto, en la I.E. N.º 14132 del distrito de Tambogrande, se registró una irregularidad cuando una ciudadana se acercó a su mesa de sufragio para ejercer su derecho al voto. Para su sorpresa, los miembros de mesa le informaron que figuraba como si “ya hubiera votado”. La presunta suplantación de identidad fue reportada de inmediato a las autoridades; sin embargo, no se logró identificar a la persona que suplantó a la votante.

Finalmente, la jornada electoral en la región Piura se desarrolló con total normalidad. La totalidad de las mesas de sufragio fueron instaladas sin inconvenientes.