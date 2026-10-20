La Contraloría General de la República detectó la aprobación del expediente técnico del saldo de obra para reactivar los trabajos de rehabilitación en la Institución Educativa N° 14136, ubicada en el distrito de Las Lomas, sin considerar las deficiencias físicas de la infraestructura existente, la cual presenta grietas y fisuras.

LA SITUACIÓN. El Informe de Control Preventivo N° 19176-2026-CG/GRPI-SCP, dirigido a la Municipalidad Distrital de Las Lomas, señala que el expediente técnico del saldo de obra para la rehabilitación del centro educativo N° 14136 Pelingará fue aprobado sin considerar la presencia de fisuras en muros, vigas, sobrecimientos y en el cerco perimétrico de los diferentes módulos, omitiendo además el tratamiento adecuado para el suelo donde se instalará el césped.

Pese a estas deficiencias, la municipalidad aprobó en julio de 2026 el costo de inversión total actualizado por S/ 3´637,053 y convocó el procedimiento de selección mediante licitación pública abreviada para la ejecución del saldo de obra.

La obra se encuentra paralizada desde el 31 de diciembre de 2022. Posteriormente, la entidad municipal resolvió el contrato con el contratista Consorcio L y M por incumplimiento de obligaciones contractuales y por acumulación de la máxima penalidad por mora. Cabe precisar que el proyecto original se aprobó en diciembre de 2020 por un valor superior a los 3,7 millones de soles, suscribiéndose el contrato de ejecución en noviembre de 2021.

De acuerdo con el informe técnico pericial del 11 de diciembre de 2023, adjunto en el expediente técnico del saldo de obra, el estudio de mecánica de suelos advierte que el terreno predominante está constituido por arcillas inorgánicas de alta plasticidad, propensas a la sobresaturación y a una alta expansibilidad. Esta condición geológica desfavorable genera fisuras y grietas que no fueron evaluadas ni incorporadas en el expediente técnico, lo que podría reducir la calidad y vida útil de la estructura, además de propiciar una eventual suspensión del plazo de ejecución.

Asimismo, el órgano de control recordó que el procedimiento de selección fue objeto de un servicio de control simultáneo previo, en el cual se alertaron cuatro situaciones adversas relacionadas con inconsistencias en los gastos generales, fórmulas polinómicas y bases administrativas. Se indicó que, aunque la municipalidad comunicó acciones correctivas para subsanar dichas observaciones, varios aspectos aún se encuentran pendientes de formalización documental mediante la aprobación formal de la modificación del expediente técnico.

Ante estos hallazgos, el 30 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una mesa de coordinación en la que los funcionarios ediles asumieron compromisos formales mediante la suscripción de un acta. La entidad se comprometió a realizar un estudio de diagnóstico y evaluación de las fisuras en un plazo máximo de quince días hábiles.