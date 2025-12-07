La Contraloría General advirtió presuntas deficiencias técnicas en la obra de “Rehabilitación del colegio secundario Almirante Miguel Grau de Villa Tablazo Norte, ubicado en el distrito de La Unión”. La obra estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de La Unión y fue recepcionada en octubre de 2024, invirtiéndose más de 13 millones de soles.

De acuerdo con el Informe de Control de Orientación de Oficio N° 070-2025-OCI/0454-SOO, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Piura detectó fisuras en muros y canaletas, ausencia de juntas constructivas, entre otras deficiencias.

La Comisión de Control, el pasado 14 de noviembre inspeccionó las instalaciones de la institución educativa Almirante Miguel Grau, en La Unión, donde evidenciaron fisuras en pasadizos de circulación a la entrada del colegio y en los exteriores de las aulas de cómputo, biblioteca y pabellones de secundaria.

También constataron el desprendimiento de concreto en la caja de canaletas de evacuación pluvial y fisuras a lo largo de todo el recorrido. Además, la presencia de fisuras en pasos y contrapasos de escaleras, muros interiores de aulas y parapetos del segundo nivel. Detalla la ausencia y desprendimiento de concreto en anclaje de pasamanos de escaleras y material relleno en muros.

Entre las otras deficiencias, el documento señala la presencia de grietas entre muros y pisos, así como desniveles entre los pisos construidos. “El director de la I.E indicó que en un inicio estos elementos se encontraban a nivel, lo cual hace notar posibles asentamientos diferenciales en los pabellones de secundaria. Esto también se observa en la estructura de la cisterna y el tanque elevado”, dice el informe.

La entidad también encontró deficiente acabado de pintura en los distintos pabellones de la I.E, además, que los marcos y vidrios de las ventanas de los diferentes ambientes estaban en mal estado, siendo un riesgo para los estudiantes, docentes y personal administrativo.

En tanto, se evidenció deficiente estado de las chapas en puertas de madera de las aulas de cuarto y quinto de secundaria y de los servicios higiénicos, así como la rotura y desprendimiento de cerámico de pisos, muros y contra zócalos.

Cabe señalar que la obra se inició el 2 de noviembre de 2022 por un periodo de ejecución de 270 días calendarios y estuvo a cargo del Consorcio Miguel Grau, cuyo contrato se firmó el 16 de setiembre por un monto de S/ 13’528,901 y fue recepcionada el 24 de octubre de 2023.

La obra se encuentra dentro del plazo de garantía por vicios ocultos, por lo que el Consorcio San Miguel deberá levantar las observaciones.

Intentamos comunicarnos con el alcalde encargado Ruperto Fernández y el subgerente de Obras, Enrique Silva, pero no respondieron las llamadas ni lo mensajes de WhatsApp para conocer las acciones que se vienen tomando frente a estas deficiencias.