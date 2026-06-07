Víctor Yampi Vargas nació cuando el Perú aún cumplía su primer siglo de vida republicana. Este domingo, acompañado por su hijo menor, volvió a las urnas de Arequipa para ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En silla de ruedas y acompañado de su hijo menor, Víctor Yampi Vargas, de 101 años, llegó al local de votación la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) para cumplir con lo que considera una responsabilidad ciudadana que ha mantenido durante gran parte de su vida.

Nacido el 1 de abril de 1925, el adulto mayor recorrió los pasillos del campus universitario apoyado por su hijo Jesús Yampi Véliz, de 62 años, el último de sus siete hijos, quien lo acompañó durante toda la jornada.

Con 101 años y acompañado de su hijo, dio lección de civismo en Arequipa ((Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

A pesar de las dificultades propias de su edad, Víctor no quiso dejar pasar la oportunidad de participar en una elección que definirá el futuro político del país. Su presencia despertó admiración entre los electores que esperaban su turno para sufragar.

“LOS PRESIDENTES ENTRAN POBRES Y SALEN RICOS”

Con la experiencia que le han dado más de diez décadas de vida, Víctor también compartió su visión sobre la política peruana. Al ser consultado sobre el mejor mandatario que recuerda, no dudó en mencionar a Fernando Belaúnde Terry.

“Fue un hombre honrado y murió pobre”, expresó. Luego comparó aquella época con la realidad actual del país. “Ahora, los presidentes entran pobres y salen ricos. Es natural, así es la política, así es nuestro país”, lamentó en relación a las numerosas elecciones presenciadas que le tocó vivir.

La historia de Víctor no solo está ligada a las urnas. En su juventud formó parte de la caballería de los Húsares de Junín en 1945, una experiencia que recuerda con orgullo y que marcó una etapa importante de su vida al servicio del país.

Desde entonces ha sido testigo de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas en el Perú, viendo pasar generaciones de gobernantes y acontecimientos que hoy forman parte de la historia nacional.

Este domingo, más de ocho décadas después de aquellos años de servicio militar, volvió a dar una lección de compromiso cívico.