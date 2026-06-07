Profunda tristeza y consternación ha causado en la provincia de Pisco la trágica muerte de Teófilo Conislla, quien perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar sin prestarle auxilio. El fatal accidente ocurrió en la carretera San Andrés–Paracas, en el tramo correspondiente al Grupo Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), generando gran conmoción entre conocidos.

Fatalidad en la vía

Según relataron testigos, el adulto mayor fue embestido por un automóvil durante la noche. Tras el impacto, el conductor no se detuvo para auxiliar a la víctima y se dio a la fuga, dejándolo tendido sobre la pista. Vecinos señalaron que el lugar donde ocurrió el accidente se encuentra en completa oscuridad debido a la falta de iluminación pública.

La muerte de Teófilo Conislla ha causado una profunda pena en la población pisqueña, que lamenta una nueva tragedia en las carreteras de la provincia. Ciudadanos expresaron su indignación por la actitud del conductor que escapó del lugar y por las condiciones de inseguridad existentes en este sector, donde la oscuridad dificulta la visibilidad durante las horas de la noche

Mientras continúan las investigaciones para identificar al vehículo y al responsable del atropello, familiares y pobladores esperan que las autoridades actúen con celeridad para lograr su pronta captura.

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