Un peatón fue encontrado sin vida tras haber sido atropellado durante la madrugada del miércoles 5 de febrero, en el sector Santa Cruz, en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco.

Muerte violenta

El hecho fue reportado después de la medianoche, a la altura del kilómetro 234 de la carretera Panamericana Sur, cerca de la empacadora Huamaní. El cuerpo fue hallado a un costado de la vía, en una zona de tierra.

La víctima fue identificada como Donato Urbina Taipe, quien al momento del accidente vestía una casaca de color marrón y un pantalón oscuro.

Hasta el lugar acudieron las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley, acordonar la zona y proceder con el levantamiento del cadáver, a fin de determinar las circunstancias exactas del hecho e identificar al vehículo involucrado.

Autoridades informaron que se encontró el vehículo causante del accidente con la placa de rodaje V3D-968.

VIDEO RECOMENDADO