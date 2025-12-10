El feriado largo dejó una lamentable escena en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, donde un accidente de tránsito cobró la vida de un conductor de mototriciclo. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche en la cuadra 14 de la avenida Panamá.

Muerte violenta

Según los primeros reportes, el mototriciclo conducido por Bruno Santi Reyes, de aproximadamente 53 años, impactó frontalmente contra una combi de placa D5A-188, perteneciente a la empresa de transporte ETANUSA. Testigos señalaron que el choque se produjo a la altura del convento.

Agentes del patrullaje integrado de La Tinguiña llegaron al lugar y, al ver la gravedad del accidente, solicitaron la intervención del SAMU. Los paramédicos intentaron brindar atención, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor del mototriciclo. A la zona también llegaron familiares de la víctima, que protagonizaron escenas de dolor por la pérdida de su ser querido.

El cuerpo de la víctima permaneció en la vía, mientras la policía acordonaba la zona y se esperaba la llegada del fiscal de turno del Ministerio Público, quien finalmente dispuso el levantamiento del cadáver.

En tanto, las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro. Una de las hipótesis preliminares indica que el mototriciclo habría invadido el carril contrario. La Policía Nacional continúa con las diligencias.

