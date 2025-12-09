Otra muerte violenta se registró en la carretera Panamericana Sur, que conecta el distrito de Ocucaje con la ciudad de Ica, donde un hombre de 72 años perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Tragedia vial

La víctima, identificada como Juan de la Cruz Yana Mamani, natural de Puno, fue hallada junto a una motocicleta roja marca RTM, placa MF-8154, que habría estado utilizando al momento del accidente. Personal policial llegó hasta la zona tras ser alertado por transeúntes, encontrando al adulto mayor sin signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo que ocasionó el siniestro por el kilómetro 363 de la carretera Panamericana Sur, abandonó la escena inmediatamente después del impacto, sin brindar ayuda.

La Policía Nacional del Perú comunicó el caso al Ministerio Público, que dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central de Ica, donde se realizarán los procedimientos de identificación y la necropsia de ley.

Se han iniciado las investigaciones para determinar la causa del accidente y ubicar al responsable.

