Un trágico accidente ocurrió en el cercado de Pisco cuando un joven identificado como Erick Anderson Cente Estela perdió la vida al despistar la moto lineal que conducía, cerca del campo deportivo La Blanquiroja.

Según información preliminar, el vehículo motorizado de placa 9347-PC, habría perdido el control por causas que aún son investigadas. El accidente generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Muerte violenta

Al lugar llegaron miembros de Serenazgo y del Cuerpo de Bomberos de Pisco, quienes aseguraron el área mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Minutos después, familiares del joven acudieron a la Asociación San Fortunato, ubicada a espaldas del Instituto Tecnológico Pisco, tras recibir la trágica noticia.

La partida de Erick ha causado profundo pesar entre los integrantes de la barra Santa Rosina, de la cual formaba parte. Sus compañeros expresaron su dolor y recordaron su compromiso y apoyo constante a la organización, además de enviar sus condolencias a la familia, en especial a su abuela, la señora Ana Barrientos.

Debido a que la familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos del sepelio, se ha iniciado una colecta solidaria abierta a quienes deseen colaborar. El velatorio se realiza en la Asociación de Vivienda Nueva Santa Rosa, K-1.

