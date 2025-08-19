Una madrugada marcada por la tragedia vivió en la periferia de la ciudad este lunes 19 de agosto, cuando un joven motociclista perdió la vida en un fatal accidente ocurrido en la avenida Arenales, a la altura del ex local de PRONAA. La víctima fue identificada como Kevin Ronald Huaroto Flores, de apenas 22 años, quien, según los primeros reportes, habría sufrido un despiste con su moto lineal cerca de la 1:00 a.m.

Tragedia Vial

De acuerdo con testigos, Huaroto Flores transitaba por la zona cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el control de su vehículo e impactó con violencia contra el pavimento. El golpe fue letal y, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, solo se pudo confirmar su fallecimiento en el lugar. Su deceso dejó consternados a vecinos y transeúntes que fueron testigos de la lamentable escena.

Personal de la Policía Nacional llegó poco después para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Entre las hipótesis que se manejan figuran un posible exceso de velocidad, la imprudencia al volante o incluso un desperfecto mecánico en la unidad. El caso será analizado con mayor detalle mediante pericias técnicas y declaraciones de testigos que presenciaron el siniestro.

La pérdida de Kevin Ronald Huaroto ha causado hondo pesar no solo entre sus familiares y amigos, sino también en el ámbito artístico local. El joven, conocido como “Jadiel”, era parte de una productora audiovisual, vinculada a la grabación de videoclips en la movida urbana de la provincia. Sus compañeros lo recordaron como un talento entusiasta y solidario, siempre dispuesto a colaborar en proyectos que buscaban dar visibilidad a artistas emergentes del movimiento.

En medio del dolor, allegados y conocidos piden a las autoridades profundizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en la madrugada del lunes, un hecho que deja a Ica nuevamente de luto por la inseguridad en sus vías.

