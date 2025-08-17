Tras 46 días en coma, se confirmó la segunda víctima mortal del trágico accidente ocurrido el pasado 29 de junio en el óvalo del Estadio José Picasso Peratta, en la ciudad de Ica. Se trata de Manuel Espinoza Hernández, un ciudadano venezolano de 37 años que trabajaba como repartidor de gas en motocicleta.

Muerte violenta

El accidente ocurrió alrededor de las 6:40 de la mañana, a la altura del kilómetro 302 de la Panamericana Sur, cuando la motocicleta en la que se desplazaban Espinoza Hernández y su compañero perdió el control y se despistó violentamente. Ambos trabajaban para la empresa Drink & Live SAC, dedicada al reparto de gas GLP, y se movilizaban a bordo de una unidad de placa 1512-6Y, color negro.

En el lugar del siniestro falleció de forma instantánea David Alexander Villegas Reyes, un joven de 26 años, natural de Piura. Según el informe preliminar, Villegas no llevaba casco de seguridad al momento del impacto, lo que agravó las consecuencias del choque. Su cuerpo quedó tendido en la vía, generando escenas de consternación entre los presentes.

Desde entonces, Espinoza permaneció en estado crítico en la unidad de traumashock del Hospital Regional de Ica. Pese a los esfuerzos médicos, su condición no mejoró y falleció finalmente el viernes 15 de agosto en horas de la mañana.

Este nuevo deceso eleva a dos las víctimas fatales del accidente, poniendo nuevamente en agenda la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, especialmente para trabajadores que se movilizan en motocicletas como parte de sus labores diarias.

Cabe señalar que, la región ha superado los 1,500 accidentes de tránsito en lo que va del 2025, siendo la mayoría de ellos causados por imprudencia, exceso de velocidad.

Vecinos de la zona denunciaron que el óvalo del Estadio José Picasso Peratta es un punto crítico donde ya han ocurrido múltiples accidentes similares, especialmente con motocicletas que ingresan o salen a gran velocidad de la Panamericana. Piden a las autoridades implementar medidas urgentes, como señalización reforzada y reductores de velocidad.

