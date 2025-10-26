El amanecer del sábado en el distrito de Parcona se tiñó de tragedia tras un violento accidente que involucró a tres motocicletas en la avenida Siete, dejando una mujer muerta y dos jóvenes gravemente heridos.

Tragedia vial

La víctima, Leslie Felicita Bautista Tacas, de 27 años, perdió la vida al instante tras ser impactada por una de las unidades que presuntamente competían en un “pique” ilegal. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada, en una zona donde actualmente se ejecutan obras.

Según las primeras investigaciones policiales, las motos de placas: 8326-FB (Itálica), 1987-WA (Pulsar NS200) y 8218-BC (Pulsar NS125), circulaban a gran velocidad por un tramo con zanjas y señalización preventiva. Testigos afirmaron que los conductores, en aparente estado de ebriedad, perdieron el control tras chocar con un forado, provocando que los ocupantes salieran despedidos varios metros.

La víctima viajaba como pasajera en una de las motocicletas conducida por Bryan Michell Arias Muñante (27), quien junto a Alexis Fabricio Siguas Ronceros (20) resultó con heridas graves. Ambos son naturales del distrito de Subtanjalla y fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde permanecen internados con pronóstico reservado. Bautista deja en la orfandad a un niño de cinco años.

Horas antes del accidente, los jóvenes habrían compartido en redes sociales videos consumiendo alcohol, lo que refuerza la hipótesis de que el exceso de velocidad y la imprudencia fueron factores determinantes. Una cámara de seguridad captó el preciso momento del siniestro, donde se evidencia como impactan contra un montículo de desmonte para luego caer brutalmente al pavimento, terminando con la muerte violenta.

A través de un comunicado, la Municipalidad Distrital de Parcona informó que la obra de reparación y construcción de sardineles en la avenida Siete se encuentra en ejecución desde el 15 de octubre, bajo responsabilidad del Consorcio Perseo, y cuenta con la señalización reglamentaria exigida por ley. La comuna lamentó el fallecimiento de la joven y expresó sus condolencias a la familia, asegurando su colaboración en la investigación.

