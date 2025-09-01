Un trágico accidente de tránsito enlutó la noche del sábado al distrito de Parcona. Una motocicleta y un automóvil colisionaron en la peligrosa subida hacia el semáforo de Félix Gamboa, dejando como saldo la muerte de una joven cosmetóloga de 18 años y un joven barbero herido de gravedad.

Ruta peligrosa

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., cuando una motocicleta lineal azul, de placa 2778-OA, marca Katsumoto modelo KAT 150, en la que viajaban dos jóvenes, impactó contra un automóvil Chevrolet Spark Life rojo de placa D2N-271, que prestaba servicio de taxi bajo la empresa A-One Móvil. La colisión se produjo en circunstancias aún no esclarecidas, pero las primeras hipótesis apuntan a la excesiva velocidad y la falta de visibilidad en la zona, cuyo mal estado ha sido reiteradamente denunciado por los vecinos.

La víctima fue identificada como Brenda Milagros Ribera Anyosa, quien viajaba como acompañante en la motocicleta conducida por su pareja, Jonathan Gerónimo Meza, de 21 años. Según versiones recogidas en el lugar, Brenda salió despedida de la moto tras el impacto y golpeó primero contra el capó del automóvil para luego quedar atrapada bajo sus llantas delanteras. El fuerte golpe en la cabeza resultó letal, provocándole la muerte casi instantánea.

Sobrevivió Jonathan, conocido barbero del sector Curva de Parcona, quien quedó tendido en el pavimento tras la colisión. Vecinos y transeúntes alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, logrando que personal del SAMU acudiera al lugar y lo trasladara de urgencia al hospital Santa María del Socorro, donde permanece internado con diagnóstico reservado.

Brenda, por su parte, fue cubierta con un plástico negro sobre la pista mientras se esperaba la llegada del fiscal de turno y la Policía de Tránsito. El procedimiento para el levantamiento del cuerpo se extendió por varias horas, lo que generó escenas de profunda consternación entre familiares y curiosos que se congregaron en el lugar.

La joven vivía en la Asociación Virgen del Carmen de Parcona y era natural del anexo de Socos-Huac-Huas, donde se había ganado el cariño de su comunidad. Se dedicaba al rubro de la cosmetología y soñaba con abrir su propio salón de belleza. Su vida y proyectos quedaron truncados en segundos, sumiendo en el dolor a sus padres y seres queridos, que ahora claman justicia.

Los vecinos de Parcona recordaron que la subida de Félix Gamboa es un punto crítico de accidentes debido a la oscuridad, la falta de mantenimiento de la pista y el desorden vehicular. “Los conductores no respetan los semáforos, pasan como si no existieran. Aquí ya han ocurrido varios accidentes y las autoridades no hacen nada”, reclamó una moradora visiblemente indignada.

El conductor del taxi quedó en calidad de detenido en la comisaría de Parcona mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

La comunidad de Socos-Huac-Huas, donde Brenda era muy conocida, expresó su pesar a través de mensajes de condolencia y muestras de solidaridad con la familia. “Hemos perdido a una muchacha trabajadora, llena de vida, que apenas comenzaba su camino”, señalaron allegados de la familia Ribera Anyosa.

