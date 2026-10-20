Ante las proyecciones de un nuevo Fenómeno El Niño extraordinario para el periodo 2026-2027, los vecinos de la urbanización Ignacio Merino, segunda etapa, presentaron un memorial dirigido a las principales autoridades del gobierno central, regional y local para exigir acciones de prevención y mitigación frente a las inundaciones que afectan a su sector.

LOS SARES. Los vecinos remarcaron que durante los eventos climáticos de 1983, 1998, 2017 y 2023 el agua acumulada en la cuenca ciega alcanzó alturas de hasta 1.90 metros en el interior y exterior de sus viviendas, por lo que la Juveco Ignacio Merino presentó a las autoridades que realizaban la supervisión de los Sares en Piura, un memorial en el que expresaron su malestar y aseguraron sentirse estafados por el Estado.

Gerklos Reyes Villagra aclaró que su zona no es un asentamiento informal ni de una invasión, sino de lotes planificados, diseñados y adjudicados a precios de mercado por el propio Ministerio de Vivienda hace más de 45 años. Además, remarcaron que cumplen puntualmente con el pago de arbitrios y el impuesto predial a la Municipalidad de Piura, así como los servicios básicos, por lo que exigieron el mismo respeto y seriedad institucional.

Entre sus principales demandas, la comunidad solicita la realización urgente de un simulacro al 100% del SARE para comprobar el funcionamiento de bombas, motores y la disponibilidad de combustible antes del inicio de las lluvias. Asimismo, requirieron la asignación de un vehículo trasvasador de agua con capacidad de evacuar caudales de hasta 5000 metros cúbicos, la operatividad total de la estación de bombeo hacia el dren César Vallejo y la instalación de dos motobombas de 8 pulgadas cerca de la caseta de la universidad UTP.

Los dirigentes vecinales exigieron también a la empresa EPS Grau la pronta limpieza y descolmatación de las tuberías del sistema de alcantarillado y buzones de desagüe para prevenir colapsos sanitarios.

El memorial fue remitido al ministro de Vivienda, al jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); al gobernador de Piura, y al alcalde provincial.

Por su parte, el presidente ejecutivo del OTAS, Carlos Yáñez, dijo que todos los Sares visitados ayer con representantes del Ministerio de Vivienda, gobierno regional y municipalidad se encuentran operativos. Pese a que un primer momento el SARE Ignacio Merino no prendió, horas después comunicaron su funcionamiento sin ningún problema.