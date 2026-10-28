Las lluvias intensas, huaicos e inundaciones asociados al fenómeno El Niño pueden afectar las redes de telefonía e internet, dificultando la comunicación entre familiares y el acceso a información durante una emergencia. Por ello, especialistas recomiendan preparar con anticipación un plan que permita mantener el contacto cuando los servicios habituales se vean interrumpidos.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta por El Niño Costero. En su comunicado del 16 de octubre, advirtió que las precipitaciones por encima de lo normal podrían incrementarse en la costa norte y otras zonas del país durante los próximos meses.

Frente a este escenario, la empresa de telecomunicaciones Entel compartió recomendaciones para facilitar la comunicación familiar, conocer los servicios disponibles y acceder a alternativas de conexión cuando la infraestructura terrestre resulte afectada.

1. Preparar un plan de comunicación familiar antes de una emergencia

Una de las primeras medidas es acordar cómo se comunicarán los integrantes de la familia si ocurre una inundación, un huaico o una interrupción prolongada del suministro eléctrico.

Es recomendable elegir a una persona de referencia, preferentemente ubicada fuera de la zona de riesgo, que pueda centralizar información sobre el estado y la ubicación de los familiares.

También se debe establecer un punto de encuentro seguro y guardar los números de emergencia, así como los canales de información de las autoridades locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Además, conviene mantener el celular cargado, contar con una batería portátil y descargar mapas o rutas de evacuación para consultarlos sin conexión a internet.

2. Priorizar mensajes breves para evitar congestionar las redes

Durante una emergencia, numerosas personas pueden intentar realizar llamadas al mismo tiempo, lo que genera congestión en las redes móviles.

En estas circunstancias, Entel recomienda priorizar mensajes breves que permitan informar si una persona se encuentra bien, cuál es su ubicación y si necesita ayuda.

Los mensajes de texto SMS pueden representar una alternativa cuando las llamadas no logran establecerse, siempre que exista algún servicio de comunicación disponible.

También es importante evitar el reenvío de cadenas, fotografías o alertas no verificadas, ya que pueden generar confusión. La información sobre evacuaciones y riesgos debe contrastarse con los comunicados de las autoridades.

3. Utilizar la Línea 119 para dejar mensajes de voz a familiares

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispone del Servicio de Mensajería 119 , una herramienta gratuita que permite grabar y escuchar mensajes de voz durante emergencias.

El sistema está disponible para usuarios de telefonía fija y móvil, y busca facilitar la comunicación cuando las llamadas convencionales se encuentran congestionadas.

¿Cómo usar la Línea 119?

Servicio gratuito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Para dejar un mensaje

119 + 1

Marca el 119, elige la opción 1 y graba un mensaje de hasta un minuto.

Para escuchar un mensaje

119 + 2

Marca el 119, elige la opción 2 e ingresa el número telefónico de tu familiar.

Los mensajes permanecen almacenados durante al menos siete días. El servicio funciona las 24 horas, siempre que exista conectividad telefónica suficiente para acceder a él.

La Línea 119 es una alternativa de comunicación, pero no reemplaza los canales de atención inmediata para solicitar rescate o asistencia médica.

4. Conocer las alternativas de conectividad satelital

Las lluvias intensas y los deslizamientos pueden afectar las antenas, el suministro eléctrico y otros componentes necesarios para mantener el funcionamiento de las redes móviles.

En estos casos, una alternativa disponible para determinados usuarios es la conectividad satelital directa al celular, conocida como Direct to Cell (D2C).

Entel, en alianza con Starlink, ofrece esta tecnología para que teléfonos compatibles puedan enviar y recibir mensajes SMS y utilizar determinadas aplicaciones, incluido WhatsApp, en zonas donde no existe cobertura móvil terrestre de Entel.

El servicio requiere un equipo compatible, un plan habilitado y las funciones VoLTE y roaming activadas. Además, el usuario debe encontrarse al aire libre, con vista directa y despejada al cielo.

La conectividad depende de la disponibilidad de los satélites y de las condiciones del servicio. No garantiza comunicación continua ni incluye todas las funciones habituales de las aplicaciones.

Por ejemplo, el uso de WhatsApp mediante conexión satelital contempla mensajes y notas de voz, pero no llamadas ni videollamadas, según las condiciones publicadas por Entel.

5. Guardar información importante en el celular antes de las lluvias

La preparación también implica tener información esencial disponible incluso cuando no exista acceso a internet.

Entre los datos que conviene almacenar figuran los números de familiares, contactos de emergencia, ubicaciones de centros de salud, mapas descargados, rutas de evacuación y puntos de encuentro.

También es recomendable conservar copias digitales protegidas del DNI y otros documentos necesarios, sin dejarlas expuestas en aplicaciones o carpetas de acceso público.

Mantener esta información organizada puede facilitar la toma de decisiones durante una emergencia, especialmente cuando las comunicaciones son limitadas.

El Niño Costero refuerza la necesidad de contar con alternativas de comunicación

El ENFEN prevé lluvias superiores a lo normal durante lo que resta de 2026 en la costa norte, costa central y sierra norte occidental. También proyecta incrementos en los caudales de determinados ríos del norte desde noviembre.

Ante este panorama, la preparación familiar debe contemplar tanto las rutas de evacuación y las zonas seguras como los procedimientos para solicitar ayuda y mantener informados a los seres queridos.

La comunicación satelital, los mensajes SMS y los buzones de voz pueden constituir alternativas útiles, pero su funcionamiento depende de las condiciones técnicas y de la disponibilidad de los servicios durante cada emergencia.

Por ello, contar con un plan previo y seguir las indicaciones de las autoridades continúa siendo fundamental para reducir riesgos.