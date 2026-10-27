La compañía tecnológica OPPO confirmó la llegada al mercado peruano de sus nuevos smartphones Find X10 y Find X10 Pro Max, presentados oficialmente el 21 de octubre de 2026 durante un evento internacional en Mallorca, España. Los dispositivos destacan por sus sistemas fotográficos desarrollados junto a Hasselblad, herramientas de inteligencia artificial y baterías de hasta 8000 mAh, según las especificaciones anunciadas por el fabricante.

La nueva generación de teléfonos de gama alta incorpora cámaras de 200 megapíxeles (MP), grabación de video en resolución 8K y funciones diseñadas para mejorar la reproducción de colores y detalles. OPPO también anunció el registro para la preventa de ambos modelos en Perú, con beneficios promocionales sujetos a condiciones.

OPPO Find X10 Pro Max incorpora triple cámara de 200 MP

Una de las principales novedades de la serie es su sistema fotográfico desarrollado en colaboración con Hasselblad, fabricante especializado en equipos fotográficos.

El OPPO Find X10 integra un sistema de doble cámara de 200 MP, mientras que el Find X10 Pro Max incorpora tres cámaras traseras de 200 MP, correspondientes a los lentes ultra gran angular, principal y teleobjetivo.

De acuerdo con OPPO, el Find X10 Pro Max es el primer smartphone de la industria en incorporar esta configuración de triple cámara de 200 MP, diseñada para ampliar las posibilidades de captura en diferentes escenarios.

La cámara principal Hasselblad Ultra HDR utiliza el sensor ISOCELL HPC, desarrollado en colaboración con Samsung. Por su parte, el teleobjetivo de 200 MP dispone de una apertura f/2.1 y permite realizar fotografías macro a una distancia mínima de 10 centímetros.

Ambos modelos también son compatibles con el Teleconvertidor OPPO Hasselblad, accesorio destinado a ampliar el alcance óptico al fotografiar objetos lejanos, como escenarios de conciertos, paisajes o animales.

Inteligencia artificial busca mejorar la calidad de las fotografías

La serie incorpora LUMO True Image Engine, una tecnología de fotografía computacional desarrollada por OPPO para procesar imágenes y mejorar la reproducción de detalles, texturas y tonalidades.

El sistema trabaja junto con la denominada Cámara True Color, que registra información cromática para conservar el equilibrio entre luces y sombras.

Según la compañía, esta tecnología busca obtener fotografías con colores más cercanos a los de la escena original y evitar modificaciones excesivas durante el procesamiento de imágenes.

“La serie Find X siempre ha estado impulsada por nuestro compromiso de llevar más lejos la fotografía móvil y ayudar a las personas a capturar sin esfuerzo la belleza de la vida”, señaló Pete Lau, vicepresidente sénior y director de Producto de OPPO, durante la presentación global.

Grabación de video en 8K y herramientas para creadores de contenido

En el apartado audiovisual, el OPPO Find X10 Pro Max permite grabar videos en 4K a 120 fotogramas por segundo y 8K a 30 fotogramas por segundo utilizando sus tres cámaras traseras.

El Find X10 también ofrece estas capacidades mediante sus dos cámaras de 200 MP, según la información difundida por el fabricante.

Los dispositivos incorporan además Open Gate Capture, una función que utiliza una mayor superficie del sensor para capturar imágenes y facilitar su posterior adaptación a formatos horizontales o verticales.

La serie ofrece compatibilidad con Dolby Vision y O-Log2 con certificación ACES, herramientas orientadas a la producción y edición audiovisual.

OPPO también informó sobre colaboraciones con Blackmagic Design, para integrar funciones en la aplicación Blackmagic Camera, y con Meta, para optimizar la calidad de los videos compartidos en Instagram.

Batería de hasta 8000 mAh y nuevas funciones de inteligencia artificial

Además de las mejoras fotográficas, los teléfonos incorporan baterías de silicio-carbono con capacidades anunciadas de hasta 8000 mAh, aunque OPPO advierte que estas pueden variar según el mercado.

La nueva generación también utiliza ColorOS 17, sistema operativo que integra herramientas de inteligencia artificial para la organización de información, el procesamiento de fotografías y otras tareas cotidianas.

Con estas características, la compañía busca ampliar las opciones de fotografía, video y productividad disponibles desde sus dispositivos móviles.

¿Cómo acceder a la preventa del OPPO Find X10 en Perú?

OPPO anunció que los usuarios peruanos podrán registrarse para la preventa de la serie Find X10 mediante la plataforma oficial OPPO Store Perú.

El Find X10 llegará en configuraciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB, en colores Celeste y Gris. Por su parte, el Find X10 Pro Max estará disponible en una versión de 512 GB, en color Blanco, según el anuncio local.

Como parte de la campaña promocional, la compañía ofrece un Hasselblad Telephoto Set por la compra del Find X10, mientras que los compradores del Find X10 Pro Max podrán acceder a un OPPO Watch X, de acuerdo con los términos y condiciones.

Los interesados pueden consultar los detalles de la campaña y realizar su registro en la página oficial de OPPO Store Perú.

El comunicado de lanzamiento local no precisa los precios definitivos en soles ni la fecha exacta de inicio de las entregas de los nuevos smartphones.